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26 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 26 грудня / Фото з відкритих джерел

26 грудня відзначають пам'ять ченців Євстратія, Євгенія, Авксентія, Ореста, Мардарія. Починаючи з цього дня можна спостерігати за погодою протягом 12 днів, кожен з яких буде показувати, якою вона буде в кожному місяці наступного року.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анастасія, Аркадій, Арсеній, Євген, Орест.

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Народні прикмети на 26 грудня

– Яка погода цього дня, таким буде і січень.

– Якщо ясного дня з'являється лапатий іній – чекайте різкого похолодання і хуртовини.

Що можна робити 26 грудня

1. Давайте цього дня дітям мед. Можете намастити його на хліб, або пироги з фруктами, щоб вони були здоровими і щасливими.

2. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.

3. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

4. Запросіть в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідних буде в оселі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.

Що не можна робити 26 грудня

1. Не починайте жодних нових справ.

2. Не віддавайте нікому цього дня свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки.

3. Цього дня не можна лаятися.

4. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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