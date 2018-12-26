26 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 26 грудня
Що можна і не можна робити 26 грудня / unsplash.com

26 грудня 2018 року вшановується пам'ять ченців Євстратія, Євгенія, Авксентія, Ореста, Мардарія. Починаючи з цього дня можна спостерігати за погодою протягом 12 днів, кожен з яких буде показувати, якою буде погода в кожному місяці наступного року.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анастасія, Аркадій, Арсеній, Володимир, Євген, Іван, Микола, Орест.

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Народні прикмети на 26 грудня:

– Якщо ясного дня з'являється лапатий іній – чекайте різкого похолодання і хуртовини.

 – Яка погода цього дня, таким і січень буде.

Що можна робити 26 грудня

1.  Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.

2. Запрошуйте в дім гостей. Вважається, що чим більше друзів та рідні буде в домі, тим заможніше буде жити сім’я в наступному році.

3. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

4. Давайте цього дня дітям мед. Можете намастити його на хліб, або пироги з фруктами, щоб вони були здоровими і щасливими.

Що не можна робити 26 грудня

1. Цього дня не можна лаятися.

2. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Думайте цього дня про людей, у яких скрутне становище.

3. Не віддавайте нікому цього дня свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки.

4. Не починайте жодних нових справ.

Теги: LifeStyle Краса Традиції
Джерело: 24 канал
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