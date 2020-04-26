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26 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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26 квітня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 26 квітня / LifeStyle 24

26 квітня в народному календарі вшановують Фомаїду Єгипетську. Вважається, що в цей день прокидаються усі бджоли.

Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Артем.

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Народні прикмети на 26 квітня

 – Якщо зозуля кричить голосно і протяжно, то це обіцяє наближення теплих днів

 – Зоряна ніч – прикмета того, що рік буде врожайним

 – Дуб розпустився – літо буде теплим і ясним. Якщо на дубі 26 квітня багато жолудів залишилося, то урожай буде багатим

 – Золотисто-жовті первоцвіти розпустилися – ознака того, що незабаром почнеться справжня весна з теплими днями.

Що можна робити 26 квітня

  1. 26 квітня починає цвісти медуниця. Вважається, що саме сьогодні медуниця має цілющі властивості, і можна готувати на її основі різноманітних відварів і зілля.

Що не можна робити 26 квітня 

  1. Щоб вас не оминув успіх – не виносьте сьогодні нічого з дому.
  2. Не сваріться ні з ким цього дня, адже сварки у вашій сім'ї будуть до кінця року. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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