26 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

26 квітня в народному календарі вшановують Фомаїду Єгипетську. Вважається, що в цей день прокидаються усі бджоли.

Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Артем.

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Народні прикмети на 26 квітня

– Якщо зозуля кричить голосно і протяжно, то це обіцяє наближення теплих днів

– Зоряна ніч – прикмета того, що рік буде врожайним

– Дуб розпустився – літо буде теплим і ясним. Якщо на дубі 26 квітня багато жолудів залишилося, то урожай буде багатим

– Золотисто-жовті первоцвіти розпустилися – ознака того, що незабаром почнеться справжня весна з теплими днями.

Що можна робити 26 квітня

26 квітня починає цвісти медуниця. Вважається, що саме сьогодні медуниця має цілющі властивості, і можна готувати на її основі різноманітних відварів і зілля.

Що не можна робити 26 квітня