26 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

26 липня в народному календарі вшановують архангела Гавриїла. Він шанується християнами, як той, хто відкриває людям Божественні знання і приносить добрі звістки.

Іменини сьогодні святкують: Гавриїл, Степан, Юліан.

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Народні прикмети на 26 липня

– Тепла та сонячна погода – осінь буде тривалою, і холоди прийдуть нескоро.

– Дощовий день 26 липня – зима буде морозною і сніжною.

– Граки у зграї збираються – ознака того, що скоро настане осінь.

Що можна робити 26 липня

1. Сьогодні приділіть трохи часу рідним. Спільна вечеря чи коротка прогулянка можуть покращити ваші стосунки, особливо якщо ви не забудете сказати близькими кілька теплих слів.

Що не можна робити 26 липня

1. Не займайтеся сьогодні важливими справами, краще перенесіть їх на інший день.