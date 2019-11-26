26 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
26 листопада в народному календарі відзначають день святого Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, який жив у IV-V столітті. Кажуть, що на Златоуста все зупиняється в рості. Перш за все завмирає природа, все покривається снігом, що нагадує людям про настання зими.
26 листопада часто спостерігаються сильні вітри. Наші пращури вірили в божество Мороза, який мав досить негативний відгук. Люди уявляли його великим велетнем з довгою бородою. За повір'ям, все, до чого він доторкався, миттєво перетворювалося в лід.
Іменини 26 листопада святкують: Іван.
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Народні прикмети на 26 листопада
– Якщо цього дня йде дощ або негода, то в наступний рік буде багатим на врожай.
– Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихне – очікуйте потепління.
– Якщо на небі яскраво виблискують зірки – чекайте снігопаду і похолодання.
– Денний снігопад прогнозує вечірній мороз.
– Каркають ворони – до відлиги.
Що можна робити 26 листопада
1. Цього дня заведено ліпити пельмені. За повір'ям, якщо наліпити багато пельменів і з’їси, наступний рік буде щасливим і безтурботним.
2. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та благополучними.
3. У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Кажуть, що цей час особливо вдалий. Тому дітей возять до знахарів і цілителів.
4. Саме цей день вважається сильним, якщо молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками і шахраями.
Що не можна робити 26 листопада
1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.
2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.