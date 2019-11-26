26 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 26 листопада / newsprom

26 листопада в народному календарі відзначають день святого Івана Золотоустого, архієпископа Константинопольського, який жив у IV-V столітті. Кажуть, що на Златоуста все зупиняється в рості. Перш за все завмирає природа, все покривається снігом, що нагадує людям про настання зими.

26 листопада часто спостерігаються сильні вітри. Наші пращури вірили в божество Мороза, який мав досить негативний відгук. Люди уявляли його великим велетнем з довгою бородою. За повір'ям, все, до чого він доторкався, миттєво перетворювалося в лід.

Іменини 26 листопада святкують: Іван.

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Народні прикмети на 26 листопада

– Якщо цього дня йде дощ або негода, то в наступний рік буде багатим на врожай.

– Вдень поривчастий вітер, який до вечора затихне – очікуйте потепління.

– Якщо на небі яскраво виблискують зірки – чекайте снігопаду і похолодання.

– Денний снігопад прогнозує вечірній мороз.

– Каркають ворони – до відлиги.

Що можна робити 26 листопада

1. Цього дня заведено ліпити пельмені. За повір'ям, якщо наліпити багато пельменів і з’їси, наступний рік буде щасливим і безтурботним.

2. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваші мандри будуть вдалими та благополучними.

3. У цей день було заведено лікувати дітей з порушенням мовлення. Кажуть, що цей час особливо вдалий. Тому дітей возять до знахарів і цілителів.

4. Саме цей день вважається сильним, якщо молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками і шахраями.

Що не можна робити 26 листопада

1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.

2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

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Теги: LifeStyle Традиції
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