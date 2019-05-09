26-річний племінник Меган Маркл став учасником великої бійки

Родичі зі сторони батька Меган Маркл продовжують постачати погані новини та бути джерелом розчарувань. Так, напередодні пологів герцогині Сассекської, 5 травня, її племінник Тайлер Дулі потрапив у скандал. 26-річний хлопець взяв участь у масовій бійці.

Про це повідомляє видання The Daily Mail. Читайте також: Скандальний батько Меган Маркл прокоментував пологи зіркової доньки Як зазначається у джерелі, син старшого брата Меган Маркл Томаса був учасником великої бійки. 26-річний Тайлер Дулі та ще близько 15 людей організували масове заворушення в одному з барів Ореґона (штат США). Факт, що хлопець дійсно причетний до неприємного інциденту підтвердили представники міської поліції. Внаслідок бійки племінник герцогині Сассекської, яка наступного дня народила первістка, отримав серйозну травму ноги.

Племінник Меган Маркл став учасником бійки / The Sun

Племінник Меган Маркл / Instagram / @tylerscottdooley