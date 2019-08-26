26 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
26 серпня в народному календарі відзначають Тихона Задонського, який був чудотворцем. Сьогодні треба тричі обійти будинок з іконою Божої матері, щоб захистити житло від нечистої сили.
Іменини сьогодні святкують: Ірина, Ксенія, Максим.
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Народні прикмети на 26 серпня
– Багато грибів на Тихона – наступний рік буде врожайним.
– Буря 26 серпня – на дощовий рік.
– Безвітряний день на Тихона – наступного дня буде сильний вітер.
Що можна робити 26 серпня
1. Сьогодні моляться Тихону, щоб врятуватися від стихійних лих, пожеж і різних хвороб.
2. Молитви перед іконою Божої Матері допомагають зцілитися і знайти вихід в найскладніших ситуаціях.
Що не можна робити 26 серпня
1. Не сідайте сьогодні за кермо автомобіля, адже можете потрапити в аварію.
2. Не займайтеся сьогодні важливими справами, краще перенесіть їх на інший день.