26 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

84 Читать новость на русском
26 серпня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 26 серпня / news.dtkt.ua

26 серпня в народному календарі відзначають Тихона Задонського, який був чудотворцем. Сьогодні треба тричі обійти будинок з іконою Божої матері, щоб захистити житло від нечистої сили.

Іменини сьогодні святкують: Ірина, Ксенія, Максим.

Читайте також: Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий

Народні прикмети на 26 серпня

– Багато грибів на Тихона – наступний рік буде врожайним.

– Буря 26 серпня – на дощовий рік.

– Безвітряний день на Тихона – наступного дня буде сильний вітер.

Що можна робити 26 серпня

1. Сьогодні моляться Тихону, щоб врятуватися від стихійних лих, пожеж і різних хвороб.

2. Молитви перед іконою Божої Матері допомагають зцілитися і знайти вихід в найскладніших ситуаціях.

Що не можна робити 26 серпня

1. Не сідайте сьогодні за кермо автомобіля, адже можете потрапити в аварію.

2. Не займайтеся сьогодні важливими справами, краще перенесіть їх на інший день.

blog_ava
Зеленський про нову Раду: У нас є план на перші тижні
сьогодні
3319
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сонцесяйна Клаудія Шиффер: історія однієї з зірок моделінгу 90-х
25 серпня 12:22 Сонцесяйна Клаудія Шиффер: історія однієї з зірок моделінгу 90-х
Юлія Девда 1109
Блейк Лайвлі – 32: найрозкішніші вбрання акторки, які ви захочете повторити
25 серпня 09:35 Блейк Лайвлі – 32: найрозкішніші вбрання акторки, які ви захочете повторити
Юлія Турелик 1207
Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
23 серпня 13:33 Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
1844
Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
23 серпня 11:53 Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
2186
День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
23 серпня 10:05 День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
Олена Булан 1600
Новини
Більше новин
Залиште відгук