26 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

26 січня відзначається день Яреми. Також цього дня, 26 січня, щороку у всьому світі відзначають Міжнародний день митника – професійне свято всіх працівників митних служб планети.

Іменини сьогодні святкують: Максим, Яків.

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Народні прикмети на 26 січня

– Собака спить біля своєї будки – чекайте відлиги. Якщо дрімає – холоди протримаються ще довго.

– Вдень поривчастий вітер, а ввечері затишшя – до потепління.

– Дерева інеєм вкрилися – до хорошого врожаю.

– Ліс шумить – до тепла.

– Йде дощ – у наступному році буде багатий урожай.

– Вдень снігопад – ввечері очікуйте на мороз.

– Людям, імена яких починаються на букву "І" – цього дня усміхнеться успіх.

Що можна робити 26 січня

1. Перед тим, як увечері укладати дитину спати, треба посадити до неї в ліжечко кішку. Кажуть, що після цього дитина весь рік буде добре спати.

2. Якщо у вас є намисто – одягайте його і таким чином ви залучите у життя щастя.

Що не можна робити 26 січня

1. Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже, швидше за все, ви її не зможете виконати.