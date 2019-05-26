26 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

26 травня 2019 року відзначають день Ликери Комарниці. Предки вважали, що восени комарів та комах вітер відносить на південь, в заморські країни, а навесні вони знову повертаються.

Іменини сьогодні святкують: Ірина, Сергій, Олександр, Василь, Георгій.

Читайте також: Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради

Народні прикмети на 26 травня

– Якщо на Ликеру з'явилися комарі – прикмета до того, що хороша погода встановиться.

– Багато комарів – буде багато грибів.

– Ластівки і стрижі 26 травня літають по небу у великій кількості – скоро настануть теплі дні.

– Якщо комарі на Ликеру показалися – вродять ягоди.

– Багато мошкари 26 травня – буде багатий урожай грибів.

– Розліталися ластівки і стрижі – чекайте теплої погоди.

– Комарів немає – прикмета до того, що в травні дощів не буде.

– Багато комарів 26 травня – день буде сонячним.

Що можна робити 26 травня

1. Лікарські трави зібрані цього дня – володіють цілющою силою.

Що не можна робити 26 травня

1. Комарів цього дня і до 22 червня вбивати не можна.