26 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

26 жовтня в народному календарі вшановують Іверську ікону. Люди молилися Богоматері від позбавлення бід, хворіб, пожежі та їнших нещасть. Ікона вважається чудотворною за переказами, була написана євангелістом на ім'я Лука. Сьогодні вона зберігається на території Іверського монастиря в Греції на священній горі Афон.

Іменини сьогодні святкують: Вениамін, Злата, Микита.

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Народні прикмети на 26 жовтня

– Півень без часу ввечері кукурікає – до зміни погоди.

– Півні заспівали рано вранці – до тепла.

Що можна робити 26 жовтня

1. Попросіть пробачення цього дня у людей перед якими завинили.

Що не можна робити 26 жовтня

1. Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх розмов.