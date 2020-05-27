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27 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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27 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 27 травня / Фото з відкритих джерел

27 травня в народному календарі відзначають день Сидора Огуречника. Вважається, що після цього дня припиняють дути холодні вітри.

Іменини сьогодні святкують: Микита, Марк, Олександр. 

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Народні прикмети на 27 травня

 – Холодна погода в цей день – літо теж холодним буде.

 – Прилетіли стрижі – незабаром настануть теплі дні.

 – Тепла погода – огірки добре вродять.

 – Рано ластівки прилетіли – буде хороший урожай.

 – Похмура погода 27 травня – врожаю не буде.

 – Холодна погода 27 травня – літо теж холодним буде.

 – Ластівки рано прилетіли – буде щасливий рік.

 – Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною.

Що можна робити 27 травня

  1. Сьогодні треба займатися налагодженням побутових питань. 

Що не можна робити 27 травня 

  1. Сьогодні не можна садити квіти і дерева та займатися роботою в саду.
  2. За нову справу цього дня краще не братися. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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