27 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
27 травня в народному календарі відзначають день Сидора Огуречника. Вважається, що після цього дня припиняють дути холодні вітри.
Іменини сьогодні святкують: Микита, Марк, Олександр.
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Народні прикмети на 27 травня
– Холодна погода в цей день – літо теж холодним буде.
– Прилетіли стрижі – незабаром настануть теплі дні.
– Тепла погода – огірки добре вродять.
– Рано ластівки прилетіли – буде хороший урожай.
– Похмура погода 27 травня – врожаю не буде.
– Холодна погода 27 травня – літо теж холодним буде.
– Ластівки рано прилетіли – буде щасливий рік.
– Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною.
Що можна робити 27 травня
- Сьогодні треба займатися налагодженням побутових питань.
Що не можна робити 27 травня
- Сьогодні не можна садити квіти і дерева та займатися роботою в саду.
- За нову справу цього дня краще не братися.