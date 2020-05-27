27 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

27 травня в народному календарі відзначають день Сидора Огуречника. Вважається, що після цього дня припиняють дути холодні вітри.

Іменини сьогодні святкують: Микита, Марк, Олександр.

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Народні прикмети на 27 травня

– Холодна погода в цей день – літо теж холодним буде.

– Прилетіли стрижі – незабаром настануть теплі дні.

– Тепла погода – огірки добре вродять.

– Рано ластівки прилетіли – буде хороший урожай.

– Похмура погода 27 травня – врожаю не буде.

– Холодна погода 27 травня – літо теж холодним буде.

– Ластівки рано прилетіли – буде щасливий рік.

– Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною.

Що можна робити 27 травня

Сьогодні треба займатися налагодженням побутових питань.

Що не можна робити 27 травня