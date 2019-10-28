270 тисяч гривень за ролик: Анастасія Приходько виграла у судовій тяганині проти Порошенка

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Анастасія Приходько виграла у скандальній справі проти Порошенка
Анастасія Приходько виграла у скандальній справі проти Порошенка / Instagram / @prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько таки виборола перемогу у суді. Артистка, яка заявила, що її обманом залучили до створення агітаційного ролика Петра Порошенка, довела це перед служителями Феміди.

Скандальну справу за участю Анастасії Приходько та Петра Порошенка розглядали більше, ніж рік. Ще в червні співачка зізналась, що їй таки вдалось вибороти компенсацію від колишнього президента. Однак, після цього компанія "Медіа про Ком’юнікейшнс", яка фігурує у справі як відповідач, подала апеляцію.

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Днями служителі Феміди розглянули це клопотання, проте залишились на стороні Анастасії Приходько. Згідно з офіційними документами суду, використання образу співачки у рекламному ролику Петра Порошенка було незаконним, а артистка має отримати компенсацію в розмірі 268 940 гривень. Рішення суду вступило у дію 8 жовтня 2019 року. 

Наразі ані Анастасія Приходько, ані Петро Порошенко не коментують результати розгляду справи. 

Що відомо про скандальну справу? 

Ще у лютому 2018 року співачка Анастасія Приходько заявила, що стала жертвою обману. Артистка знялась у рекламному ролику Петра Порошенка, який на той час був Президентом України. Однак співачка не знала, що це було агітаційне відео, тому подала на політика до суду.

З того часу служителі Феміди ознайомлювались з усіма деталями справи, а у червні 2019-го Анастасія Приходько щасливо заявила, що таки виграла позов. Її адвокатом був Іван Кличановський, який зумів довести, що під час зйомок були порушені права артистки. За це зірка вимагала пів мільйона гривень в якості компенсації, однак отримала вдвічі менше. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Судді Анастасія Приходько Петро Порошенко
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