27 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
27 березня в народному календарі відзначається день преподобного Венедикта і Богородиці Федорівської.
Іменини сьогодні святкують: Венедикт, Ростислав.
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Народні прикмети на 27 березня
– Якщо морозний день видався – холоди ще тиждень простоять.
– Прогримів грім на Федора – літо буде врожайним і теплим.
Що можна робити 27 березня
1.Сьогодні треба обов'язково прибрати оселю та подвір'я.
2.Федорівській іконі Божої Матері моляться про сімейне щастя, благополучні пологи майбутньої матері і народження здорової дитини.
Що не можна робити 27 березня
1.У цей день не можна лінуватися.
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