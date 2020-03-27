27 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

27 березня в народному календарі відзначається день преподобного Венедикта і Богородиці Федорівської.

Іменини сьогодні святкують: Венедикт, Ростислав.

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Народні прикмети на 27 березня

– Якщо морозний день видався – холоди ще тиждень простоять.

– Прогримів грім на Федора – літо буде врожайним і теплим.

Що можна робити 27 березня

1.Сьогодні треба обов'язково прибрати оселю та подвір'я.

2.Федорівській іконі Божої Матері моляться про сімейне щастя, благополучні пологи майбутньої матері і народження здорової дитини.

Що не можна робити 27 березня

1.У цей день не можна лінуватися.