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27 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 27 березня / Фото з відкритих джерел

27 березня в народному календарі відзначається день преподобного Венедикта і Богородиці Федорівської.

Іменини сьогодні святкують: Венедикт, Ростислав. 

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Народні прикмети на 27 березня

  – Якщо морозний день видався – холоди ще тиждень простоять.

 – Прогримів грім на Федора – літо буде врожайним і теплим.

Що можна робити 27 березня

1.Сьогодні треба обов'язково прибрати оселю та подвір'я. 

2.Федорівській іконі Божої Матері моляться про сімейне щастя, благополучні пологи майбутньої матері і народження здорової дитини. 

Що не можна робити 27 березня

1.У цей день не можна лінуватися. 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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