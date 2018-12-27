27 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

27 грудня 2018 року вшановується пам'ять святих мучеників Аполлонія, Филимона, Феотіха та Аріана.

Іменини сьогодні святкують: Іларіон, Микола.

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Народні прикмети на 27 грудня:

– Якою буде погода 27 грудня, таким і буде лютий.

– Якщо навколо Місяця ви бачите туманний круг – чекайте хуртовини.

– Теплий день – літо буде спекотним.

– Погода змінюється протягом дня – незабаром будуть відлиги.

– Якщо по небу пливуть білі хмари – морози триматимуться довго.

– Вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший – скоро встановиться похмура і сніжна погода.

– Яскраво мерехтять зірки – морози будуть міцними.



Народні прикмети на 27 грудня

Що можна робити 27 грудня

1. Цього дня треба прибрати оселю, щоб в будинку було чисто та охайно.

2. Коров’яче молоко в цей день має неабиякі корисні властивості. Воно зцілює від хвороб та опіків.

Що не можна робити 27 грудня

1. Не виходьте з дому цього дня, не вмивши лице. Кажуть, що таким чином можна оминути біду.

2. Зменште час проведення перед телевізором та екраном телефона, менше користуйтеся соцмережами, більше часу приділяйте духовному розвитку.