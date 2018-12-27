27 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 27 грудня
Що можна і не можна робити 27 грудня / unsplash.com

27 грудня 2018 року вшановується пам'ять святих мучеників Аполлонія, Филимона, Феотіха та Аріана.

Іменини сьогодні святкують: Іларіон, Микола.

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Народні прикмети на 27 грудня:

– Якою буде погода 27 грудня, таким і буде лютий.

– Якщо навколо Місяця ви бачите туманний круг – чекайте хуртовини.

– Теплий день – літо буде спекотним.

– Погода змінюється протягом дня – незабаром будуть відлиги.

– Якщо по небу пливуть білі хмари – морози триматимуться довго.

– Вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший – скоро встановиться похмура і сніжна погода.

– Яскраво мерехтять зірки – морози будуть міцними.

Народні прикмети на 27 грудня
Народні прикмети на 27 грудня

Що можна робити 27 грудня

1. Цього дня треба прибрати оселю, щоб в будинку було чисто та охайно. 

2. Коров’яче молоко в цей день має неабиякі корисні властивості. Воно зцілює від хвороб та опіків. 

Що не можна робити 27 грудня

1. Не виходьте з дому цього дня, не вмивши лице. Кажуть, що таким чином можна оминути біду.

2. Зменште час проведення перед телевізором та екраном телефона, менше користуйтеся соцмережами, більше часу приділяйте духовному розвитку.

Теги: Новини культури LifeStyle Традиції
Джерело: 24 канал
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