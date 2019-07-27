27 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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27 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 27 липня / Фото з відкритих джерел

27 липня в народному календарі вшановують апостола Акілу. Він займався розповсюдженням віри, і допомагав у всіх справах одного з найближчих до Ісуса апостолу Павлу.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Іраклій, Костянтин, Петро, Степан, Федір.

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Народні прикмети на 27 липня

– Чайки плавають у водоймах – погода буде гарна.

– Сонячний день 27 липня – на гарну осінь.

– Дощ на Акіли – до врожаю грибів.

Що можна робити 27 липня

1. Сьогодні вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків.

Що не можна робити 27 липня

1. Не сідайте сьогодні за кермо автомобіля, адже можете потрапити в аварію.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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