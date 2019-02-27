27 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

27 лютого 2019 року вшановують пам'ять святого Кирила. Вважається, що на Кирила можна побачити погоду, яка буде нас очікувати протягом усього літа.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

Читайте також: Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання

Народні прикмети на 27 лютого

– Сни цього дня є віщими.

горщик і тарілка сняться до невдачі в справах;

риба – до несподіваних новин;

кладовище – до щасливого життя;

годинник – до труднощів, які виявляться тимчасовими;

лист – до розлучення;

розмова по телефону – до порожніх чуток;

тримати на руках малюка – до стабільності;

сумка – до розорення;

гонитва – до судового розгляду.

– Міцний мороз – літо буде спекотним.

– Сонячний день – прикмета того, що літо буде теплим, але морози протримаються ще досить довго.

– Синиці голосно щебечуть – чекайте тепла.

Що можна робити 27 лютого

1. Покупки, які ви зробите у цей день будуть вдалими і довго вам прослужать.

2. Сьогодні успішний день для виліковування алкоголізму.

Що не можна робити 27 лютого

1. Цього дня не плануйте візит до лікаря. Похід до стоматолога та косметолога перенесіть на інший день.

2. Рекомендується не стригти волосся та нігті.