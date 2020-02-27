27 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

27 лютого вшановують пам'ять святого Кирила, який є братом рівноапостольського Мефодія. Обидвоє братів є творцями слов'янської писемності.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Кирило, Костянтин, Федір.

​Читайте також: Вихідні дні-2020: календар свят в Україні

Народні прикмети на 27 лютого

– Сни цього дня є віщими, тож якщо вам присниться:

горщик – до невдачі в справах;

риба – до хороших новин;

кладовище – до щасливого життя;

годинник – до тимчасових труднощів;

лист – до розлучення;

розмова по телефону – до порожніх чуток;

тримати на руках малюка – до стабільності;

сумка – до великих витрат;

гонитва – до судового розгляду.

– Якщо цього дня на вулиці міцний мороз – літо буде спекотним.

– Сонячний день – прикмета того, що літо буде теплим, але морози протримаються ще досить довго.

– Синиці голосно щебечуть – до тепла.

Що можна робити 27 лютого

1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

2. Сьогодні успішний день для виліковування алкоголізму.

Що не можна робити 27 лютого

1. Цього дня не плануйте візит до лікаря. Похід до стоматолога та косметолога перенесіть на інший день.

2. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.