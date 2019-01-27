27 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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27 січня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 27 січня 2019
Що можна і не можна робити 27 січня / pogoda.unian.net

27 січня 2019 року вшановують святу Ніну – християнку Грузії, яка навернула безліч місцевих жителів на християнську віру.

Іменини сьогодні святкують: Давид, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Ніна, Павло, Сергій, Степан.

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Народні прикмети на 27 січня

– Коров'яче молоко на Ніни має чудодійні властивості. Воно допомагає зцілитися від хвороб, опіків та укусів змій.

– Білі хмари – до морозу.

– Дерева вкрилися інеєм – до тепла.

– Якщо цього дня сильний вітер – рік буде сирим і дощовим.

Свята Ніна з Грузії
Свята Ніна з Грузії

Що можна робити 27 січня

1. Цього дня можна займатися господарством та генеральним прибиранням будинку. 

Що не можна робити 27 січня 

1. Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.

2. Постарайтеся не виносити з дому сміття, адже можете винести своє щастя.

3. Не стрижіть 27 січня волосся, адже ваш успіх буде короткочасним. Більш детальніше, коли стригти волосся, читайте тут

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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