27 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
27 січня в народному календарі вшановують святу Ніну – християнку Грузії, яка навернула безліч місцевих жителів на християнську віру.
Іменини сьогодні святкують: Давид, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Ніна, Сергій.
Читайте також: Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
Народні прикмети на 27 січня
– Білі хмари – до морозу.
– Якщо цього дня сильний вітер – рік буде сирим і дощовим.
– Коров'яче молоко на Ніни має чудодійні властивості. Воно допомагає зцілитися від хвороб, опіків та укусів змій.
– Дерева вкрилися інеєм – до тепла.
Що можна робити 27 січня
1. Сьогодні зважуйте свої слова та при можливості менше говоріть, а більше думайте. Мовчання цього дня позбавить людину від негараздів.
Що не можна робити 27 січня
1. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.
2. Не займайтеся ворожінням, яке є небезпечним для життя.
3. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
4. Не робіть стрижку в цей день, адже вона може призвести до розчарування.