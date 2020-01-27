27 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

27 січня в народному календарі вшановують святу Ніну – християнку Грузії, яка навернула безліч місцевих жителів на християнську віру.

Іменини сьогодні святкують: Давид, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Ніна, Сергій.

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Народні прикмети на 27 січня

– Білі хмари – до морозу.

– Якщо цього дня сильний вітер – рік буде сирим і дощовим.

– Коров'яче молоко на Ніни має чудодійні властивості. Воно допомагає зцілитися від хвороб, опіків та укусів змій.

– Дерева вкрилися інеєм – до тепла.

Що можна робити 27 січня

1. Сьогодні зважуйте свої слова та при можливості менше говоріть, а більше думайте. Мовчання цього дня позбавить людину від негараздів.

Що не можна робити 27 січня

1. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.

2. Не займайтеся ворожінням, яке є небезпечним для життя.

3. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

4. Не робіть стрижку в цей день, адже вона може призвести до розчарування.