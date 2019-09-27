27 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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27 вересня 2019 – яке свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити в цей день / prolviv.com

27 вересня християни святкують Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. За християнськими канонами, Воздвиження – велике свято.

Іменини сьогодні святкують: Іван. 

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Народні прикмети на 27 вересня

– Якщо дме північний вітер, то літо теплим буде.

– Заморозки з ранку – до ранньої зими.

– Якщо погода ясна і тепла, то холоди настануть нескоро.

– Різко похолодало – весна ранньою буде.

– Північний вітер – до спекотного літа.

– Побачивши зграю перелітних птахів, потрібно попросити їх передати вітання покійним родичам.

Що можна робити 27 вересня

1. На Воздвиження треба дотримуватися посту, щоб життя було вдалим. 

2. У цей день після служби у церкві треба очистити оселю в якій ви живете. Для цього потрібно окропити святою водою кожен куток будинку, читаючи молитви.

Що не можна робити 27 вересня

1. У це свято не можна займатися важкою фізичною працею.

2. Сьогодні не можна починати важливих справ, адже вони не будуть успішними.

3. На Воздвиження не можна проходити повз місця, де колись було скоєно вбивство – нечистий поплутати може.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: Lifestyle 24
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