28 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 червня в народному календарі вшановують Віта. За народними переказами, якщо йому помолитися, то можна позбутися від хвороб та зберегти здоров'я. Також вшановується Модест, який захищає тварин від хвороб. В Україні цього дня відзначається державне свято – День Конституції.
Іменини сьогодні святкують: Григорій, Єфрем, Лазар, Модест, Семен, Федір.
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Народні прикмети на 28 червня
– Падає дощ на Віта – буде неврожай пшениці.
– З'явилася 28 червня велика кількість мух – чекайте доброго врожаю гречки.
– Комарів багато – скоро встановиться погода, і піде дощ.
– Сильні роси – до родючого року.
– Часті тумани – до опадів.
– Домашні тварини неспокійно поводяться – перед негодою.
Що можна робити 28 червня
- Цього дня моляться святому Віту, аби він захистив домашніх тварин.
Що не можна робити 28 червня
- Сьогодні не можна сваритися та ображатися одне на одного, адже сльози можуть накликати біду.