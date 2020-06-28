Що можна і не можна робити 28 червня / Фото з відкритих джерел

28 червня в народному календарі вшановують Віта. За народними переказами, якщо йому помолитися, то можна позбутися від хвороб та зберегти здоров'я. Також вшановується Модест, який захищає тварин від хвороб. В Україні цього дня відзначається державне свято – День Конституції.