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28 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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28 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 28 травня / Фото з відкритих джерел

28 травня християни відзначають одне з дванадцяти церковних свят – Вознесіння Христове. Це свято кожного року припадає на 40-ий день після Великодня.

Вознесіння Господнє – це день, коли Ісус Христос вознісся на небо і "сів праворуч Отця". Згідно з переказами, після цього на землю спустилися ангели, які сказали учням, що Ісус прийде на землю судити живих і мертвих. 

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Значення свята Вознесіння полягає в тому, що Христос, взявши на себе гріхи людей, переміг смерть, зміг воскреснути та піднестися до Бога-Отця.

Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Гнат.

Народні прикмети на 28 травня

 – Багряний схід сонця – літо буде спекотне з великою кількістю пожеж.

 – Метелики літають низько – буде хороший урожай ярої пшениці.

 – Ялівець зацвів – можна сіяти ячмінь

 – Багато павутинок літає – чекайте спекотного літа.

 – Якщо на Вознесіння буде хороша погода, то такою протримається й до дня Святого Михайла (21 листопада).

 – Дощ на Вознесіння віщує поганий врожай. 

Що можна робити 28 травня

  1. Зранку на Вознесіння треба вмитися першою росою. Вважається, що Вознесенська роса наділена цілющою силою, тож здатна вилікувати хворих та подарувати молодим дівчатам красу. 
  2. Сьогодні можна щиро попросити в Бога те, в чому ви найбільше потребуєтеся. Однак прохання не повинно стосуватися фінансового благополуччя. 

Що не можна робити 28 травня 

  1. На Вознесіння не можна виносити з дому сміття. 
  2. Не можна плювати на землю, оскільки вважається, що в цей святковий день Ісус продовжує свій земний шлях дорогою. 
  3. Категорично не можна на Вознесіння займатися важкою фізичною роботою чи поратися на городі. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Релігія Традиції
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