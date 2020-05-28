28 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 травня християни відзначають одне з дванадцяти церковних свят – Вознесіння Христове. Це свято кожного року припадає на 40-ий день після Великодня.
Вознесіння Господнє – це день, коли Ісус Христос вознісся на небо і "сів праворуч Отця". Згідно з переказами, після цього на землю спустилися ангели, які сказали учням, що Ісус прийде на землю судити живих і мертвих.
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Значення свята Вознесіння полягає в тому, що Христос, взявши на себе гріхи людей, переміг смерть, зміг воскреснути та піднестися до Бога-Отця.
Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Гнат.
Народні прикмети на 28 травня
– Багряний схід сонця – літо буде спекотне з великою кількістю пожеж.
– Метелики літають низько – буде хороший урожай ярої пшениці.
– Ялівець зацвів – можна сіяти ячмінь
– Багато павутинок літає – чекайте спекотного літа.
– Якщо на Вознесіння буде хороша погода, то такою протримається й до дня Святого Михайла (21 листопада).
– Дощ на Вознесіння віщує поганий врожай.
Що можна робити 28 травня
- Зранку на Вознесіння треба вмитися першою росою. Вважається, що Вознесенська роса наділена цілющою силою, тож здатна вилікувати хворих та подарувати молодим дівчатам красу.
- Сьогодні можна щиро попросити в Бога те, в чому ви найбільше потребуєтеся. Однак прохання не повинно стосуватися фінансового благополуччя.
Що не можна робити 28 травня
- На Вознесіння не можна виносити з дому сміття.
- Не можна плювати на землю, оскільки вважається, що в цей святковий день Ісус продовжує свій земний шлях дорогою.
- Категорично не можна на Вознесіння займатися важкою фізичною роботою чи поратися на городі.