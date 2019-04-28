28 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 квітня 2019 року вшановують святого апостола Пуда – одного з сімдесяти апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса. Також сьогодні християни відзначають світле свято Воскресіння Христового.
Іменини сьогодні святкують: Василина, Сава, Трохим.
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Народні прикмети на 28 квітня
– Якщо видно в цей день розгалужені по колу хмари – наступні дні будуть ясними і сухими.
– Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик – прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.
– Не можна в цей день працювати допізна – сильне нещастя накличеш.
– Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром встановиться гарна погода.
– Граки грають – погода буде теплою і сонячною.
– По ярах знову земля замерзла – врожай буде не дуже багатим.
– Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються – незабаром погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ.
– Зоря 28 квітня червоного кольору – буде вітряна і дощова погода.
– Місяць або сонце при сході і заході як би спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло.
– Кулики прилетіли – весна вже до середини підходить.
Що можна робити 28 квітня
1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 28 квітня
1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.