28 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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28 квітня 2019 Великдень в Україні – що не можна робити у свято
Що можна і не можна робити 28 квітня / uamodna.com

28 квітня 2019 року вшановують святого апостола Пуда – одного з сімдесяти апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса. Також сьогодні християни відзначають світле свято Воскресіння Христового.

Іменини сьогодні святкують: Василина, Сава, Трохим.

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Народні прикмети на 28 квітня

– Якщо видно в цей день розгалужені по колу хмари – наступні дні будуть ясними і сухими.

– Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик – прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.

– Не можна в цей день працювати допізна – сильне нещастя накличеш.

– Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром встановиться гарна погода.

– Граки грають – погода буде теплою і сонячною.

– По ярах знову земля замерзла – врожай буде не дуже багатим.

– Ясний день, а ввечері на небі хмари згущуються – незабаром погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ.

– Зоря 28 квітня червоного кольору – буде вітряна і дощова погода.

– Місяць або сонце при сході і заході як би спотворюються – прикмета, що сповіщає про те, що буде тепло.

– Кулики прилетіли – весна вже до середини підходить.

Що можна робити 28 квітня

1. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

Що не можна робити 28 квітня

1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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