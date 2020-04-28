28 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
28 квітня в народному календарі вшановують святого апостола Пуда – одного з сімдесяти апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса.
Іменини сьогодні святкують: Василина, Сава, Трохим.
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Народні прикмети на 28 квітня
Погодні умови можна передбачити дивлячись на поведінку бджіл:
– Якщо перед сходом бджоли дуже активні, то буде сильний дощ.
– Комахи в вуликах сидять і в поле не летять – до дощу.
– Бджоли озлоблені і вжалити норовлять – до посухи.
– Ховаються в вулики – до негоди.
Сон побачений з 27 на 28 квітня є віщим і здійсниться на 24-ий день:
- дзвін – до пожежі;
- сухарі їсти – до пліток;
- брови щипати – до здивування;
- сидіти в сідлі – до перемоги над ворогом;
- дивитися у вікно поїзда – до самотності;
- мерзнути – до проблем в кохані;
- потоп в домі – до втрати спокою;
- зрізання квітів – до розчарування.
Що можна робити 28 квітня
- Сьогодні хороший день для розумових занять та духовних практик.
- Вдалий час для стрижки волосся, адже він притягне до вас фінансове благополуччя.
Що не можна робити 28 квітня
- Цього дня утриматись від покупок, адже вони не принесуть вам радості.