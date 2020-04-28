24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

28 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

- Читать новость на русском
28 квітня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 28 квітня / Dailymotion

28 квітня в народному календарі вшановують святого апостола Пуда – одного з сімдесяти апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса.

Іменини сьогодні святкують: Василина, Сава, Трохим.

Читайте також Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці

Народні прикмети на 28 квітня

Погодні умови можна передбачити дивлячись на поведінку бджіл:

 – Якщо перед сходом бджоли дуже активні, то буде сильний дощ.

 – Комахи в вуликах сидять і в поле не летять – до дощу.

 – Бджоли озлоблені і вжалити норовлять – до посухи.

 – Ховаються в вулики – до негоди.

Сон побачений з 27 на 28 квітня є віщим і здійсниться на 24-ий день:

  • дзвін – до пожежі;
  • сухарі їсти – до пліток;
  • брови щипати – до здивування;
  • сидіти в сідлі – до перемоги над ворогом;
  • дивитися у вікно поїзда – до самотності;
  • мерзнути – до проблем в кохані;
  • потоп в домі – до втрати спокою;
  • зрізання квітів – до розчарування.

Що можна робити 28 квітня

  1. Сьогодні хороший день для розумових занять та духовних практик. 
  2. Вдалий час для стрижки волосся, адже він притягне до вас фінансове благополуччя.

Що не можна робити 28 квітня

  1. Цього дня утриматись від покупок, адже вони не принесуть вам радості. 
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
27 квітня , 15:05 9 неймовірних серіалів, на які не шкода витратити час
Юлія Михайлова
Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
27 квітня , 10:02 Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз