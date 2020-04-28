28 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

28 квітня в народному календарі вшановують святого апостола Пуда – одного з сімдесяти апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса.

Іменини сьогодні святкують: Василина, Сава, Трохим.

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Народні прикмети на 28 квітня

Погодні умови можна передбачити дивлячись на поведінку бджіл:

– Якщо перед сходом бджоли дуже активні, то буде сильний дощ.

– Комахи в вуликах сидять і в поле не летять – до дощу.

– Бджоли озлоблені і вжалити норовлять – до посухи.

– Ховаються в вулики – до негоди.

Сон побачений з 27 на 28 квітня є віщим і здійсниться на 24-ий день:

дзвін – до пожежі;

сухарі їсти – до пліток;

брови щипати – до здивування;

сидіти в сідлі – до перемоги над ворогом;

дивитися у вікно поїзда – до самотності;

мерзнути – до проблем в кохані;

потоп в домі – до втрати спокою;

зрізання квітів – до розчарування.

Що можна робити 28 квітня

Сьогодні хороший день для розумових занять та духовних практик. Вдалий час для стрижки волосся, адже він притягне до вас фінансове благополуччя.

Що не можна робити 28 квітня