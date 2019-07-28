28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

71 Читать новость на русском
28 липня 2019 – свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 28 липня / www.5.ua

28 липня православна церква вшановує пам’ять князя новгородського Володимира Святославовича, при якому відбулося хрещення Русі. Також у цей день вшановується пам’ять святих мучеників – Кирика і Улити.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Володимир.

Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Народні прикмети на 28 липня

– Якщо у цей день яскраво сяє сонце – значить його промені володіють цілющою силою.

– Липа пожовкла – осінь ранньою буде.

– Дощ з ранку – до сонячного дня.

– Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.

– Туман ввечері – до дощу.

– Коники голосно стрекочуть – до спеки.

Що можна робити 28 липня

1. Сьогодні вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків.

Що не можна робити 28 липня

1. Увечері уникайте місць масового скупчення людей.

blog_ava
День ангела Володимира: привітання зі святом у прозі та віршах
сьогодні
11419
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 найкращих серіали для перегляду влітку
сьогодні 10:30 4 найкращих серіали для перегляду влітку
1250
Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
26 липня 21:02 Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
375
Оксана Муха: "Найважчим було стати собою"
26 липня 19:26 Оксана Муха: "Найважчим було стати собою"
1502
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 26-28 липня
26 липня 12:38 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 26-28 липня
1379
Фіаско Кевіна Спейсі: як гучний секс-скандал вплинув на кар'єру зірки "Карткового будинку"
26 липня 11:23 Фіаско Кевіна Спейсі: як гучний секс-скандал вплинув на кар'єру зірки "Карткового будинку"
Уляна Журба 763
Новини
Більше новин
Залиште відгук