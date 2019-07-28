28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 липня православна церква вшановує пам’ять князя новгородського Володимира Святославовича, при якому відбулося хрещення Русі. Також у цей день вшановується пам’ять святих мучеників – Кирика і Улити.
Іменини сьогодні святкують: Василь, Володимир.
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Народні прикмети на 28 липня
– Якщо у цей день яскраво сяє сонце – значить його промені володіють цілющою силою.
– Липа пожовкла – осінь ранньою буде.
– Дощ з ранку – до сонячного дня.
– Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
– Туман ввечері – до дощу.
– Коники голосно стрекочуть – до спеки.
Що можна робити 28 липня
1. Сьогодні вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків.
Що не можна робити 28 липня
1. Увечері уникайте місць масового скупчення людей.
Джерело: LifeStyle 24
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