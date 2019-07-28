28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

28 липня православна церква вшановує пам’ять князя новгородського Володимира Святославовича, при якому відбулося хрещення Русі. Також у цей день вшановується пам’ять святих мучеників – Кирика і Улити.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Володимир.

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Народні прикмети на 28 липня

– Якщо у цей день яскраво сяє сонце – значить його промені володіють цілющою силою.

– Липа пожовкла – осінь ранньою буде.

– Дощ з ранку – до сонячного дня.

– Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.

– Туман ввечері – до дощу.

– Коники голосно стрекочуть – до спеки.

Що можна робити 28 липня

1. Сьогодні вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків.

Що не можна робити 28 липня

1. Увечері уникайте місць масового скупчення людей.