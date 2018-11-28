28 листопада 2018 року вшановується Сомона, Гурія і Авіва, які були відомі як цілителі, яким варто молитися для позбавлення від зубного болю. Гурій вшановувався також як помічник у лікуванні очних хвороб.

28 листопада починається Різдвяний або Пилипівський піст який триває до 6 січня. У цей період утримуються від веселощів, обмежують себе у їжі, намагаються не сваритися, нікого не засуджувати і не вести поганих розмов, читають молитви і зосереджуються на духовному збагаченні.

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Іменини 28 листопада святкують: Микола, Петро, Григорій, Микита.

Народні прикмети на 28 листопада:

– Якщо цього дня випав сніг, то він пролежить до весни.

Що можна робити 28 листопада

1. Якщо хочете бути здоровими весь рік – підіть у лазню і гарно попартеся.

2. Від сьогодні і до кінця Різдвяного посту забороняється вживати м'ясо, молочні продукти і яйця. Також обмежте вживання алкоголю, крім вина в окремі дні.



Різдвяний піст 2018 – це останній багатоденний піст у нинішньому році

3. Відвідайте храм і дякуйте Богу за його допомогу. Ви можете попросити про прощення гріхів і помолитися за здоров’я і щастя ваших рідних.

4. Поможіть нужденним і дайте їм милостиню.

Що не можна робити 28 листопада

1. Під час Різдвяного посту не вінчайтеся. Якщо у вас можливість, відкладіть цей процес до закінчення посту.

2. Зменште час проведення перед телевізором та екраном телефона, менше користуйтеся соцмережами, більше часу приділяйте духовному розвитку.

3. Рекомендується не тільки в перший день посту, але й впродовж 40 днів, відмовитися від фізичних контактів з протилежною статтю і подружньої близькості.