28 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

28 лютого вшановують святого Онисима. Віддавна він вважався покровителем вівчарства. Тим, хто вирощує городину треба приморозити насіння: винести на мороз, а потім покласти у тепле місце. Це робиться для того, щоб був багатий врожай.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Арсеній, Опанас.

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Народні прикмети на 28 лютого

– Мало снігу – чекайте неврожаю

– Ворожіння, які відбуваються цього дня, вважаються одними з найбільш точних.

– Багато зірок на небі – прикмета до того, що народиться багато ягнят.

– Щоб дитина, народжена цього дня, була щасливою, варто подарувати їй речі з овчини.

Що можна робити 28 лютого

1. У цей день господарям варто переробити усю хатню роботу.

2. Якщо цього дня самотня людина помолиться, то скоро вона знайде свою другу половинку.

Що не можна робити 28 лютого

1. Щоб захистити себе від пліток та лихослів'я – читайте відповідні молитви, які вбережуть вас від злих язиків.

2. Цього дня не варто будувати плани на майбутнє, адже вони не здійсняться.