28-річна "ангел" Victoria's Secret Лаіс Ребейро заручилася: фото моделі і її нареченого

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Лаіс Ребейро
Лаіс Ребейро / Instagram / @laisribeirofanpage

Відома бразильська модель Лаіс Ребейро покинула ряди завидних холостячок і повідомила прихильникам про те, що незабаром вийде заміж за свого коханого баскетболіста Хоакіма Ноа. "Ангел" Victoria's Secret не приховує радості, публікуючи знімки з французьким спортсменом.

Пропозицію руки і серця Лаіс Ребейро отримала кілька днів тому. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram зворушливим дописом і знімком в обіймах коханого.

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Зірки зустрічалися близько чотирьох років і після тривалих відносин наважилися на важливий крок – одруження. Хоакім Ноа запропонував Лаіс Ребейро стати його дружиною під час фестивалю Burning Man, а момент обіймів після згоди моделі вдалося зловити фотографу Жером Дюрану.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lais Ribeiro (@laisribeiro)

Він показав один із найкращих моментів мого життя. І я не можу бути ще щасливішою. Ми одружимося, друзі,
– чуттєво написала "ангел" Victoria's Secret.

Після цього Лаіс Ребейро відвідала гала-концерт Федерації мозаїки, який організували з метою підтримки протестів щодо рабства людей. На вечірці перед папараці модель похизувалася заручальним кільцем.

Лаіс Ребейро
Лаіс Ребейро / Instagram / @laisribeirofanpage

Її наречений також опублікував кілька фото, під якими розповів своїм прихильникам про радісну подію у його житті. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joakim Noah (@stickity13)

 

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Теги: LifeStyle Зіркові весілля Victoria's Secret
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