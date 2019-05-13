28-річна племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер зустрічається з 60-річним чоловіком: фотодокази

55
Кітті Спенсер
Кітті Спенсер / Instagram / @kitty.spencer

Знаменита модель, яка є племінницею легендарної принцеси Діани, вперше за довгий час з'явилася зі своїм супутником перед камерами папараці. Іноземні ЗМІ підозрюють, що 60-річний чоловік є бойфрендом 28-річної Леді Кітті Спенсер.

Про новий вихід Кітті Спенсер, який вона здійснила днями у Нью-Йорку, повідомляє видання The Daily Mail. Оскільки Кітті Спенсер намагається приховувати своє особисте життя, знімки з 60-річним чоловіком неабияк розбурхали мережу.

Читайте також: Племінниця принцеси Діани знялася в рекламній кампанії для Dolce&Gabbana: яскраві фото

Пара була помічена разом при виході з нью-йоркського готелю The Mark Hotel, що розташований на Мангеттені. Кавалер, який вийшов з дверей приміщення у класичних брюках, сорочці та темному піджаку, дочекався таксі і лише після прибуття машини на вулицю вийшла Кітті Спенсер.

Її 60-річний супутник, Марк Льюіс, є знаменитим бізнесменом, а також власником англійського бренду одягу та аксесуарів Whistles. Перші чутки про його роман з племінницею принцеси Діани підірвали мережу в серпні 2018 року. Однак пара не з'являлася разом на жодних світських заходах, а також не потрапляла в об'єктиви папараці. Ймовірно, леді Кітті Спенсер приховує свої відносини з Марком Льюісом, щоб уникнути осудів від прихильників, адже її обранець на 6 років старший від її батька.

Кітті Спенсер бойфренд
60-річний бойфренд Кітті Спенсер / The Daily Mail

Кітті Спенсер
Кітті Спенсер під час виходу з готелю разом зі своїм 60-річним бойфрендом / The Daily Mail

blog_ava
Головні новини 12 травня: відеопетиція про розпуск Ради і зворушливий День матері
сьогодні
2816
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День матері: кумедні картинки про життя мам, від яких неможливо втримати сміх
12 травня 14:40 День матері: кумедні картинки про життя мам, від яких неможливо втримати сміх
3438
Подарунки в День матері: 14 цікавих ідей
12 травня 11:57 Подарунки в День матері: 14 цікавих ідей
Уляна Корицька 10010
День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах
12 травня 09:58 День матері: історія свята в Україні та як святкують в інших країнах
Анастасія Ковач-Петрушенко 8210
Летиції Касті – 41: шлях до успіху французької красуні з немодельним ростом
11 травня 17:02 Летиції Касті – 41: шлях до успіху французької красуні з немодельним ростом
Марта Вересюк 1854
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
11 травня 11:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 14942
Новини
Більше новин
Залиште відгук