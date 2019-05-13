28-річна племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер зустрічається з 60-річним чоловіком: фотодокази

Знаменита модель, яка є племінницею легендарної принцеси Діани, вперше за довгий час з'явилася зі своїм супутником перед камерами папараці. Іноземні ЗМІ підозрюють, що 60-річний чоловік є бойфрендом 28-річної Леді Кітті Спенсер.

Про новий вихід Кітті Спенсер, який вона здійснила днями у Нью-Йорку, повідомляє видання The Daily Mail. Оскільки Кітті Спенсер намагається приховувати своє особисте життя, знімки з 60-річним чоловіком неабияк розбурхали мережу.

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Пара була помічена разом при виході з нью-йоркського готелю The Mark Hotel, що розташований на Мангеттені. Кавалер, який вийшов з дверей приміщення у класичних брюках, сорочці та темному піджаку, дочекався таксі і лише після прибуття машини на вулицю вийшла Кітті Спенсер.

Її 60-річний супутник, Марк Льюіс, є знаменитим бізнесменом, а також власником англійського бренду одягу та аксесуарів Whistles. Перші чутки про його роман з племінницею принцеси Діани підірвали мережу в серпні 2018 року. Однак пара не з'являлася разом на жодних світських заходах, а також не потрапляла в об'єктиви папараці. Ймовірно, леді Кітті Спенсер приховує свої відносини з Марком Льюісом, щоб уникнути осудів від прихильників, адже її обранець на 6 років старший від її батька.



60-річний бойфренд Кітті Спенсер / The Daily Mail