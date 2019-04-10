28 секунд на концерт: репер R.Kelly шокував прихильників рекордно коротким виступом

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R.Kelly шокував своїх прихильників
R.Kelly шокував своїх прихильників / www.grammy.com

Скандальний репер R.Kelly (справжнє ім'я – Роберт Сильвестр Келлі) після резонансних звинувачень у зґвалтуванні повернувся до вокальної кар'єри. Артист дав перший концерт після арешту, який тривав всього 28 секунд.

Як повідомляє видання Time, виступ відбувся у нічному клубі міста Спрингфілд, що у штаті Іллінойс. Перед концертом артист записав звернення, в якому зізнався, що повертається до звичного життя та закликав всіх прихильників підтримати його, прийшовши на захід. Однак, попри такий анонс, виступ протривав усього 28 секунд: репер R.Kelly заспівав фрагмент свого хіта та пішов зі сцени. 

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Допис, поширений R Kelly (@rkelly)

Вартість квитків на захід становила від 50 до 100 доларів. На концерт R.Kelly прийшли понад 100 людей із 350, які очікували почути улюблені композиції репера. Одразу після кількасекундного виступу артист вийшов до прихильників та присвятив їм всього 30 хвилин для фотосесії та спілкування. 

Така поведінка скандального R.Kelly обурила американців. Чимало прихильників співака, які до цього часу не зважали на резонансні звинувачення та арешт, зареклись, що більше ніколи не підуть на концерт R.Kelly. За їхніми словами, такий виступ не заслуговував коштів, які люди затратили на квитки. 

Що відомо про злочини R.Kelly?Знаменитий американський репер неодноразово фігурував у кримінальних справах. У 1994 році R.Kelly таємно одружився зі співачкою Aaliyah, якій на момент весілля було всього 15 років. Відтак артиста вперше звинуватили у педофілії. 

Окрім цього, у лютому 2019 року одразу 4 людей заявили, що стали жертвами сексуального домагання. За їхніми словами, R.Kelly вчиняв їх з 1998 до 2010 років. Ймовірним жертвам зґвалтування не було й 18 років. До цього, у 2001 році, співака звинуватила у домаганнях 17-річна дівчина, а у 2002-му на нього подали ще два судові позови, зокрема, за зйомку дитячої порнографії. 

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Теги: LifeStyle Новини США Музика Скандал
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