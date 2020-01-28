28 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
28 січня вшановується пам'ять Павла Фівейського. Як свідчать перекази, він прожив 113 років, з них 91 рік проводив на самоті. В народі кажуть, що "Павло день додав". З цього дня дні стають довшими, а ночі коротшими.
Іменини сьогодні святкують: Гавриїл, Олена, Максим.
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Народні прикмети на 28 січня
– Сильний снігопад – вночі почнуться морози.
– Цілий день дме сильний вітер – літо буде дощовим.
– Синиці щебечуть під вікном – незабаром вдарять сильні морози.
– Каркають ворони – чекайте відлиги.
– Горобці сидять на деревах і не цвірінькають – незабаром піде сніг.
Що можна робити 28 січня
1. Якщо молода пара цього дня повінчається – подружнє життя буде щасливим.
2. Якщо цього дня народилася дитина, то у ліжечко їй треба поставити пучок льону. Таким чином ви забезпечите дитині щасливе життя.
Що не можна робити 28 січня
1. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано не виходити з дому і носити на собі оберіг.
2. Не варто з'ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.