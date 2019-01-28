28 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 28 січня
Що можна і не можна робити 28 січня / 24 канал

28 січня 2019 року вшановується пам'ять Павла Фівейського. За переказами, він прожив 113 років, з них 91 рік проводив на самоті. Також у народі кажуть, що "Павло день додав". З цього дня дні стають довшими, а ночі коротшими. Відтак, усі в очікуванні приходу весни.

Також 28 січня відзначається Міжнародний день захисту персональних даних. Його святкують для того, щоб користувачі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їх віртуальне і реальне життя.

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Іменини сьогодні святкують: Гавриїл, Олена, Іван, Максим, Павло, Прохір.

Народні прикмети на 28 січня

– Цілий день дме сильний вітер – літо буде дощовим.

– Синиці щебечуть під вікном – незабаром вдарять сильні морози.

– Каркають ворони – чекайте відлиги.

– Сильний снігопад – вночі почнуться морози.

– Горобці сидять на деревах і не цвірінькають – незабаром піде сніг.

Що можна робити 28 січня

1. Вважається, що якщо молода пара цього дня повінчається – все життя буде щасливою.

2. Якщо 28 січня народилася дитина, то у ліжечко їй варто поставити пучок льону. Таким чином ви забезпечите дитині щасливе життя. 

Що не можна робити 28 січня

1. Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано не виходити з дому і носити на собі оберіг.

Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: 24 канал
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