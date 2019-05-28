28 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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28 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день / Unsplash

28 травня 2019 року відзначають день Пахома Теплого. Преподобний Пахомій Великий – монах з Єгипту, заснував перший монастир , в якому могли спільно мешкати декілька ченців. Люди помітили, що до дня пам'яті преподобного Пахомія весняна погода ставала вже по-справжньому теплою.

Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Дмитро, Макар, Пахом.

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Народні прикмети на 28 травня

  • Прийшов Пахом – запахло теплом.
  • На Пахомія тепло – все літо теплим буде.
  • На Пахома багряний схід – літо буде посушливим, варто чекати пожеж.
  • На Пахома-Бокогрея швидше досівай пшеницю.

Що можна робити 28 травня

  •  Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани.

Що не можна робити 28 травня

  • Не варто садити на Пахома Теплого ніякі рослини, крім пшениці – посіви не зійдуть або згниють.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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