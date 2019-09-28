28 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
28 вересня відзначають день святого Микити Готського. Цей день в народі називають – день Гусятника, адже спостерігаючи за гусьми люди дізнавалися різні прикмети.
Іменини сьогодні святкують: Герасим, Іван, Йосип, Макар, Максим, Микита, Степан, Стефан, Марта.
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Народні прикмети на 28 вересня
– Дикі гуси летять на південь – скоро буде похолодання.
– Якщо гусак стоїть над калюжею, піднявши одну ногу – буде мороз.
– Гусак полощеться у воді – до потепління
Що можна робити 28 вересня
1. Сьогодні хороший день, аби молода пара познайомилась з батьками хлопця чи дівчини. Це потрібно зробити для встановлення взаємозв'язку між собою.
2. Щоб очиститися від поганої енергетики – спаліть старий одяг та взуття.
Що не можна робити 28 вересня
1. Позичати гроші в цей день – до неприємностей.