28 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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28 вересня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити в цей день / pexels.com

28 вересня відзначають день святого Микити Готського. Цей день в народі називають – день Гусятника, адже спостерігаючи за гусьми люди дізнавалися різні прикмети.

Іменини сьогодні святкують: Герасим, Іван, Йосип, Макар, Максим, Микита, Степан, Стефан, Марта. 

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Народні прикмети на 28 вересня

– Дикі гуси летять на південь – скоро буде похолодання.

– Якщо гусак стоїть над калюжею, піднявши одну ногу – буде мороз.

– Гусак полощеться у воді – до потепління

Що можна робити 28 вересня

1. Сьогодні хороший день, аби молода пара познайомилась з батьками хлопця чи дівчини. Це потрібно зробити для встановлення взаємозв'язку між собою.

2. Щоб очиститися від поганої енергетики – спаліть старий одяг та взуття. 

Що не можна робити 28 вересня

1. Позичати гроші в цей день – до неприємностей. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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