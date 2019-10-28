28 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

28 жовтня в народному календарі відзначають день благочестивого Юхима, який жив приблизно в IX столітті на території Палестини.

Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван.

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Народні прикмети на 28 жовтня

– Якщо сонце сходить, а над ним хмара – хорошої погоди не чекайте.

– Якщо пізньої осені з'явилися комарі – зима буде теплою.

Що можна робити 28 жовтня

1. Сьогодні рекомендується скласти чіткий план на майбутній місяць. Зорі сприятимуть здійсненню усіх задуманих справ.

Що не можна робити 28 жовтня

1. Кажуть, що 28 жовтня – нещасливий день, тож не починайте в цей день важливі справи.