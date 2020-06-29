Що можна і не можна робити 29 червня / Фото з відкритих джерел

29 червня в народному календарі вшановують святого Тихона, який жив на острові Кіпр. Вже у ранньому віці він відкрив у собі дар зцілювати людей. Це свято називають тихим. Кажуть, що в цей день птахи затихають, і сіяти вже нічого не можна.