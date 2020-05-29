29 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
29 травня в народному календарі відзначається день Федора Житника. В давнину селяни цього дня закінчували сіяти жито та інші ярі культури в полях, а головною стравою на столі була каша – манна, ячна або гречана.
Іменини сьогодні святкують: Георгій, Олександр, Федір.
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Народні прикмети на 29 травня
– Зацвіла горобина – скоро настануть по-справжньому теплі дні.
– Багато шишок на вільсі 29 травня – чекайте на рясний урожай ячменю.
– Горобина пізно зацвіла – осінь буде довгою і холодною.
– Багато ягід на горобині – взимку буде дуже холодно.
– Грім гримить – прикмета до того, що буде хороший урожай зерна.
– Жаби квакають під час дощу – прикмета до того, що погода невдовзі покращиться.
Що можна робити 29 травня
- Сьогодні можна займатися розсадою та дрібними роботами на городі.
Що не можна робити 29 травня
- Сьогоднішній день вважається не надто щасливим, тому не рекомендовано цього дня призначати важливі зустрічі чи планувати важливі події.