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29 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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29 травня 2020 свято – яке сьогодні свято, що не можна робити
Що можна і не можна робити 29 травня / Фото з відкритих джерел

29 травня в народному календарі відзначається день Федора Житника. В давнину селяни цього дня закінчували сіяти жито та інші ярі культури в полях, а головною стравою на столі була каша – манна, ячна або гречана.

Іменини сьогодні святкують: Георгій, Олександр, Федір.

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Народні прикмети на 29 травня

 – Зацвіла горобина – скоро настануть по-справжньому теплі дні. 

  – Багато шишок на вільсі 29 травня – чекайте на рясний урожай ячменю.

 – Горобина пізно зацвіла – осінь буде довгою і холодною. 

 – Багато ягід на горобині – взимку буде дуже холодно.

 – Грім гримить – прикмета до того, що буде хороший урожай зерна.

 – Жаби квакають під час дощу – прикмета до того, що погода невдовзі покращиться. 

Що можна робити 29 травня

  1. Сьогодні можна займатися розсадою та дрібними роботами на городі. 

Що не можна робити 29 травня

  1. Сьогоднішній день вважається не надто щасливим, тому не рекомендовано цього дня призначати важливі зустрічі чи планувати важливі події.
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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