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29 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 29 березня / Фото з відкритих джерел

29 березня вшановується пам'ять мученика Савіна Єрмопольського. 29 березня – День народження найпопулярнішого напою в світі Coca-Cola. У Лісабоні в цей день 1998 року відкрили найдовший у Європі міст.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис, Омелян, Трохим, Юліан.

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Народні прикмети на 29 березня

 – Теплий день віщує таку ж гарну погоду в найближчі дні.

 – Горобці голосно цвірінькають і купаються в калюжах 29 березня – очікуйте на теплі дні.

 – Хмари високо пливуть по небу – до тепла. 

 – Сонце крізь хмари пробивається – скоро піде дощ. 

 – Ворони і горобці 29 березня купаються в калюжах – чекайте тепла.

 – Зграї перелітних птахів над будинком кружляють – скоро сніг розтане, і настане потепління.

Що можна робити 29 березня

1.Якщо в цей день розсипати гній на городі чи в полі, то можна забезпечити себе хорошим урожаєм.

Що не можна робити 29 березня

1.Цього дня не можна нікому позичати гроші, адже увесь рік будете в боргах. 

2.Після заходу Сонця не можна їсти хліб – до злиднів. 

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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