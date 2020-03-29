29 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
29 березня вшановується пам'ять мученика Савіна Єрмопольського. 29 березня – День народження найпопулярнішого напою в світі Coca-Cola. У Лісабоні в цей день 1998 року відкрили найдовший у Європі міст.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис, Омелян, Трохим, Юліан.
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Народні прикмети на 29 березня
– Теплий день віщує таку ж гарну погоду в найближчі дні.
– Горобці голосно цвірінькають і купаються в калюжах 29 березня – очікуйте на теплі дні.
– Хмари високо пливуть по небу – до тепла.
– Сонце крізь хмари пробивається – скоро піде дощ.
– Ворони і горобці 29 березня купаються в калюжах – чекайте тепла.
– Зграї перелітних птахів над будинком кружляють – скоро сніг розтане, і настане потепління.
Що можна робити 29 березня
1.Якщо в цей день розсипати гній на городі чи в полі, то можна забезпечити себе хорошим урожаєм.
Що не можна робити 29 березня
1.Цього дня не можна нікому позичати гроші, адже увесь рік будете в боргах.
2.Після заходу Сонця не можна їсти хліб – до злиднів.