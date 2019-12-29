29 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
29 грудня вшановується пам'ять святого Агея. Це один з останніх пророків Старого Завіту, який жив приблизно в IV столітті.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Данило, Денис, Микита.
Читайте також: Що подарувати хлопцю на Новий рік 2020: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Народні прикмети на 29 грудня
– Вітряна погода і сніжна погода – погана прикмета, адже літо буде неврожайним.
– Якщо багато інію 29 грудня, то на Різдво буде стояти тепла погода.
– Яка погода сьогодні, такою буде і в квітні.
– Холод і негода цього дня – віщує сувору зиму.
Що можна робити 29 грудня
1. Сьогодні важливо помолитися святому Агею, аби він наставив на праведний шлях та допоміг людині виробити кращі якості, які у неї є.
2. Цього дня зважуйте свої слова та при можливості менше говоріть, а більше думайте. Мовчання цього дня позбавить людину від негараздів.
3. Присвятіть цей день шиттю, рукоділлю та в'язанню.
Що не можна робити 29 грудня
1. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.
2. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.
3. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.