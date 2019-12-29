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29 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 29 грудня / unsplash.com

29 грудня вшановується пам'ять святого Агея. Це один з останніх пророків Старого Завіту, який жив приблизно в IV столітті.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Данило, Денис, Микита.

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Народні прикмети на 29 грудня

– Вітряна погода і сніжна погода – погана прикмета, адже літо буде неврожайним.

– Якщо багато інію 29 грудня, то на Різдво буде стояти тепла погода.

– Яка погода сьогодні, такою буде і в квітні.

– Холод і негода цього дня – віщує сувору зиму.

Що можна робити 29 грудня

1. Сьогодні важливо помолитися святому Агею, аби він наставив на праведний шлях та допоміг людині виробити кращі якості, які у неї є.

2. Цього дня зважуйте свої слова та при можливості менше говоріть, а більше думайте. Мовчання цього дня позбавить людину від негараздів.

3. Присвятіть цей день шиттю, рукоділлю та в'язанню.

Що не можна робити 29 грудня

1. Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.

2. Не можна відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.

3. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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