29 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

29 квітня в народному календарі вшановується пам'ять трьох мучениць Солунських – сестер Агапії, Хіонії та Ірини. Цього дня заведено білити стовбури садових дерев.

Іменини сьогодні святкують: Галина, Леонід, Ірина.

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Народні прикмети на 29 квітня

– Якщо гучний грім, то буде багатий врожай хліба.

– Якщо розвелося багато хрущів, то буде засуха.

– Якщо день сонячний, то можна висаджувати розсаду капусти.

– Якщо зацвіла вільха, то вже час сіяти гречку.

Що можна робити 29 квітня

1. Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір'ї.

2. Сьогодні рекомендується висадити яблуні, горобину, червону та чорну смородину.

3. Якщо цього дня пити м'ятний чай, то вся сім'я буде здоровою протягом року.

Що не можна робити 29 квітня

1. Цього дня не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.