29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 липня в народному календарі вшановують пам'ять Афіногена і дев'яти його учнів, які постраждали за віру в Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастії.
Іменини сьогодні святкують: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія.
Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Народні прикмети на 29 липня
– Дощовий день – урожай буде хорошим.
– Густий туман – грибний рік буде.
– Йде дощ – чекай доброго врожаю хліба.
Що можна робити 29 липня
1. Гарний час для побудови нових стосунків та романтичних пригод
Що не можна робити 29 липня
1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.
Джерело: LifeStyle 24
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі