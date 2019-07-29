29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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29 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 29 липня / inspired.com.ua/

29 липня в народному календарі вшановують пам'ять Афіногена і дев'яти його учнів, які постраждали за віру в Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастії.

Іменини сьогодні святкують: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія.

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Народні прикмети на 29 липня

– Дощовий день – урожай буде хорошим.

– Густий туман – грибний рік буде.

– Йде дощ – чекай доброго врожаю хліба.

Що можна робити 29 липня

1. Гарний час для побудови нових стосунків та романтичних пригод

Що не можна робити 29 липня

1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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