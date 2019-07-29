29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

29 липня в народному календарі вшановують пам'ять Афіногена і дев'яти його учнів, які постраждали за віру в Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастії.

Іменини сьогодні святкують: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія. Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах Народні прикмети на 29 липня – Дощовий день – урожай буде хорошим. – Густий туман – грибний рік буде. – Йде дощ – чекай доброго врожаю хліба. Що можна робити 29 липня 1. Гарний час для побудови нових стосунків та романтичних пригод Що не можна робити 29 липня 1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.