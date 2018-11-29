29 листопада 2018 року вшановують пам'ять Матвія — одного з дванадцяти апостолів, найближчих учнів Ісуса Христа. Якщо цього дня віяли сильні вітри, то хурделиці і заметілі повинні були продовжуватися до Миколая Чудотворця (19 грудня). Якщо хмари йшли низько — чекали холоду і заморозків.

Іменини 29 листопада святкують: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Матвій, Михайло, Семен, Сергій, Федір.

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Народні прикмети на 29 листопада:

– На Матвія пішов сніг – скоро будуть хуртовини.

– Дме сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.

– Холодний день – зима буде морозяною.

– Тепла і дощова погода – зима буде теплою.

Що можна робити 29 листопада

1. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.

Що не можна робити 29 листопада

1. Не виконуйте важку роботу. Запросіть до себе в гості друзів чи близьких та проведіть час за приємними та душевними розмовами.

2. Не свистіть у будинку, адже накличете тарганів.

3. Не сідайте на стіл – до біди.

4. Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг. Існує прикмета, що невдовзі ви посваритеся.