29 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 листопада 2018 року вшановують пам'ять Матвія — одного з дванадцяти апостолів, найближчих учнів Ісуса Христа. Якщо цього дня віяли сильні вітри, то хурделиці і заметілі повинні були продовжуватися до Миколая Чудотворця (19 грудня). Якщо хмари йшли низько — чекали холоду і заморозків.
Іменини 29 листопада святкують: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Матвій, Михайло, Семен, Сергій, Федір.
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Народні прикмети на 29 листопада:
– На Матвія пішов сніг – скоро будуть хуртовини.
– Дме сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.
– Холодний день – зима буде морозяною.
– Тепла і дощова погода – зима буде теплою.
Що можна робити 29 листопада
1. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.
Що не можна робити 29 листопада
1. Не виконуйте важку роботу. Запросіть до себе в гості друзів чи близьких та проведіть час за приємними та душевними розмовами.
2. Не свистіть у будинку, адже накличете тарганів.
3. Не сідайте на стіл – до біди.
4. Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг. Існує прикмета, що невдовзі ви посваритеся.