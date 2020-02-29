29 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

29 лютого в народному календарі відзначають Касіянів день, який випадає лише у високосний рік (один раз в 4 роки). Цей день вважається особливо небезпечним. Рекомендується не виходити з дому без потреби та не розпочинати жодних справ.

Іменини сьогодні святкує Ілля.

Читайте також: Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети

Народні прикмети на 29 лютого

– Ліс тріщить – до морозу, шарудить – відлиги.

– Туман або сніг в цей день – до врожаю.

– Сни, побачені 29 лютого, незабаром здійсняться.

– Якщо цього дня не гавкають собаки і не співають півні, а над будинками кружляють великі зграї ворон, то незабаром зможе прийти страшна епідемія.



Народні прикмети на високосний рік

Що можна робити 29 лютого

​1. Щоб не захворіла худоба в цей день, треба у хліві повісити оберіг.

Що не можна робити 29 лютого

​1. У цей день не можна пускати до себе в оселю посторонніх та чужих людей.

​2. Не можна цього дня випускати надвір своїх домашніх улюбленців. Самому також варто перебувати увесь день вдома і не виходити зайвий раз без потреби.

​3. У цей день не можна купувати тварин, адже вони будуть завжди агресивними і часто хворітимуть.

​4. Не рекомендується у Касьянів день купувати житло.

​5. Нікому в цей день не розповідайте про свої справи.