29 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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29 серпня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 29 серпня / www.unian.ua

29 серпня в народі відзначають третій Горіховий Спас. Цього дня треба обов'язково піти в церкву на богослужіння і помолитися Богу.

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Олександр.

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Народні прикмети на 29 серпня

– Гарний урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.

– Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.

– Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.

Що можна робити 29 серпня

1. Цей день сприятливий для поїздок – все, що ви забажаєте в майбутньому здійсниться. 

Що не можна робити 29 серпня

1. Сьогодні не можна лихословити та сваритися з близькими. 

2. Не рекомендується цього дня ходити в ліс, адже можна легко заблудитися. 

3. Не можна нікому відмовляти у проханнях цього дня, особливо нужденним людям. 

4. Не прибирайте та не користуйтеся ножицями, голками та ножами. Сьогодні не можна шити і виконувати важку працю. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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