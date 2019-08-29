29 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

29 серпня в народі відзначають третій Горіховий Спас. Цього дня треба обов'язково піти в церкву на богослужіння і помолитися Богу.

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Олександр.

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Народні прикмети на 29 серпня

– Гарний урожай горіхів – в наступному році буде багато хліба.

– Якщо на Третій Спас хороша погода, то зима буде короткою, а весна – ранньою.

– Бліді зірки – до ясної і сухої погоди.

Що можна робити 29 серпня

1. Цей день сприятливий для поїздок – все, що ви забажаєте в майбутньому здійсниться.

Що не можна робити 29 серпня

1. Сьогодні не можна лихословити та сваритися з близькими.

2. Не рекомендується цього дня ходити в ліс, адже можна легко заблудитися.

3. Не можна нікому відмовляти у проханнях цього дня, особливо нужденним людям.

4. Не прибирайте та не користуйтеся ножицями, голками та ножами. Сьогодні не можна шити і виконувати важку працю.