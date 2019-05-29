29 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день / Unsplash

29 травня 2019 року свято Федора Житника. З давніх-давен в цей день селяни закінчували сіяти жито та інші ярі культури в полях, а головною стравою на столі була каша – манна, ячна або гречана.