29 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 вересня відзначають день святої Євфимії Всехвальної, яка жила в Халкідоні в III-IV столітті і походила з родини праведних християн.
Іменини сьогодні святкують: Віктор, Ренат.
Читайте також: Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
Народні прикмети на 29 вересня
– Якщо не падають листя у цей день – морози настануть нескоро.
– Суха і тепла погода 29 вересня – буде пізня зима.
– Чути грім 29 вересня – зима буде безсніжною.
Що можна робити 29 вересня
1. Якщо ви загадаєте бажання в цей день – воно здійсниться.
2. У цей день заведено посваритися через якесь дріб'язкове питання, а за столом помиритися, щоб ні з ким не конфліктувати протягом усього року.
Що не можна робити 29 вересня
1. Щоб не накликати біду – не обертайтеся назад, коли будете йти додому.
Джерело: LifeStyle 24
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Королева епатажу та бурлеску: як Діта фон Тіз підкорила світ відвертими шоу – фото 18+28 вересня , 16:30
-
Ініціаторка російського флешмобу, до якого приєднався Олег Винник, відповіла, чий Крим28 вересня , 13:53
-
Меган Маркл відвідала місце жорстокого вбивства 19-річної дівчини: подробиці таємного візиту28 вересня , 11:38
Коментарі