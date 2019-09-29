29 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

29 вересня відзначають день святої Євфимії Всехвальної, яка жила в Халкідоні в III-IV столітті і походила з родини праведних християн.

Іменини сьогодні святкують: Віктор, Ренат.

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Народні прикмети на 29 вересня

– Якщо не падають листя у цей день – морози настануть нескоро.

– Суха і тепла погода 29 вересня – буде пізня зима.

– Чути грім 29 вересня – зима буде безсніжною.

Що можна робити 29 вересня

1. Якщо ви загадаєте бажання в цей день – воно здійсниться.

2. У цей день заведено посваритися через якесь дріб'язкове питання, а за столом помиритися, щоб ні з ким не конфліктувати протягом усього року.

Що не можна робити 29 вересня

1. Щоб не накликати біду – не обертайтеся назад, коли будете йти додому.