29 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

29 жовтня в народному календарі відзначають день Лонгина Сотника. Наші предки вважали його захисником від очних хвороб.

Іменини сьогодні святкують: Віола.

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Народні прикмети на 29 жовтня

– Перелітні птахи збираються у вирій – зима буде теплою.

– У похмурий день на заході сонце яскраво світить – очікуйте негоду.

– Вітер мінливий 29 жовтня – зима буде з частими відлигами.

– Блідий місяць 29 жовтня – очікуйте на мороз і сніг.

– Яскраве зоряне небо – погода буде гарною.

– Тривалі тумани 29 жовтня – незабаром буде відлига.

Що можна робити 29 жовтня

1. Сьогодні вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків.

Що не можна робити 29 жовтня

1. У цей день не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. А, можливо, й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.