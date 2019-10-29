29 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
29 жовтня в народному календарі відзначають день Лонгина Сотника. Наші предки вважали його захисником від очних хвороб.
Іменини сьогодні святкують: Віола.
Читайте також: Різдвяний піст в Україні 2019-2020: дата і традиції
Народні прикмети на 29 жовтня
– Перелітні птахи збираються у вирій – зима буде теплою.
– У похмурий день на заході сонце яскраво світить – очікуйте негоду.
– Вітер мінливий 29 жовтня – зима буде з частими відлигами.
– Блідий місяць 29 жовтня – очікуйте на мороз і сніг.
– Яскраве зоряне небо – погода буде гарною.
– Тривалі тумани 29 жовтня – незабаром буде відлига.
Що можна робити 29 жовтня
1. Сьогодні вдалий час для початку нової справи та налагодження зв’язків.
Що не можна робити 29 жовтня
1. У цей день не варто брати гроші в борг. Краще подумайте, де ви можете підзаробити. А, можливо, й виявиться, що нова річ вам не так вже й потрібна.
Вибір редакції
-
Дипломати Японії прокоментували вбрання Олени Зеленської на інтронізації імператора28 жовтня , 21:33
-
Андрій Богдан закрутив роман: що відомо про дівчину голови Офісу президента – фото28 жовтня , 17:24
-
Розкіш, блиск і сміливі декольте: як виглядали зірки на червоній доріжці Governors Awards 201928 жовтня , 14:01