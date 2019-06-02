2 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

2 червня 2019 року день вшанування пам'яті преподобного Іоана. В цей день молилися і просили Іоана вберегти від злодіїв, знайти винних у крадіжці. Які прикмети у цей день, що можна та не можна робити – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Володимир, Олександра, Тимофій, Микита, Йосип, Фалалея, Лілія, Сусанна.

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Народні прикмети на 2 червня

Якщо перші два дні місяця дощитиме – червень сухий.

Якщо погода прохолодна – так само буде і на початку липня.

Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.

Якщо полив дощ – до багатого врожаю.

Що можна робити 2 червня

На цей день припадала активна фаза польових робіт на городі. В цей день радять садити горішки.

Що не можна робити 2 червня

Сьогодні не можна сваритись із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то і увесь місяць сваритиметесь.