2 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
2 червня 2019 року день вшанування пам'яті преподобного Іоана. В цей день молилися і просили Іоана вберегти від злодіїв, знайти винних у крадіжці. Які прикмети у цей день, що можна та не можна робити – читайте у матеріалі LifeStyle 24.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Володимир, Олександра, Тимофій, Микита, Йосип, Фалалея, Лілія, Сусанна.
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Народні прикмети на 2 червня
- Якщо перші два дні місяця дощитиме – червень сухий.
- Якщо погода прохолодна – так само буде і на початку липня.
- Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.
- Якщо полив дощ – до багатого врожаю.
Що можна робити 2 червня
На цей день припадала активна фаза польових робіт на городі. В цей день радять садити горішки.
Що не можна робити 2 червня
Сьогодні не можна сваритись із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то і увесь місяць сваритиметесь.
Джерело: LifeStyle 24
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