2 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 2 грудня
Що можна і не можна робити 2 грудня / unsplash.com

2 грудня 2018 року вшановують пам’ять пророка Авдія, який володів даром передбачення. Люди вірили, що Авдій – покровитель домашнього господарства і сімейного щастя. Через це його і прозвали Авдій Дбайливець.

Іменини 2 грудня святкують: Денис, Федір. 

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Народні прикмети на 2 грудня:

– Сніжний день з великим поривом вітром – чекайте тривалої зими і холодної весни.

– Ясне небо – чекайте морозів, а тьмяне – буде відлига в найближчі дні.

– Вітер різко змінився – найближчим часом зіпсується погода. 

– Запам'ятайте сон, який вам приснився. Якщо відтворите його деталі, дізнаєтеся передбачення на майбутнє. 

Що можна робити 2 грудня

1. Якщо у вас простуда, зробіть напій з трав і меду, який допоможе позбутися багатьох захворювань. 

2. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

Що не можна робити 2 грудня

1. Не рекомендували без потреби виходити з дому. Кажуть, що цього дня на вулиці лютує нечисть.

2. Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Теги: LifeStyle Новини культури Подорожі Традиції
Джерело: 24 канал
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