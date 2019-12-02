2 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
2 грудня в народному календарі вшановують пам’ять пророка Авдія, який володів даром передбачення. Люди вірили, що Авдій – покровитель домашнього господарства і сімейного щастя. Через це його і прозвали Авдій Дбайливець.
Іменини 2 грудня святкують: Денис, Федір.
Читайте також: Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Народні прикмети на 2 грудня
– Ясне небо – до морозів, а тьмяне – до відлиги в найближчі дні.
– Сніжний день з великим поривом вітру – чекайте холодної зими і холодного початку весни.
– Вітер різко змінився – незабаром зіпсується погода.
– Запам'ятайте сон, який вам приснився. Якщо відтворите його деталі, дізнаєтеся передбачення на майбутнє.
Що можна робити 2 грудня
1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.
2. Якщо у вас простуда, зробіть напій з трав і меду, який допоможе позбутися багатьох захворювань.
Що не можна робити 2 грудня
1. Не рекомендується сьогодні без потреби виходити з дому. Кажуть, що цього дня на вулиці лютує нечисть.
2. Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт